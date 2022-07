Euro voor het eerst in 20 jaar evenveel waard als dollar

De euro was dinsdagochtend voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar. De Europese eenheidsmunt daalde kortstondig tot exact 1,0000 dollar en bereikte daarmee het zogeheten pariteitsniveau, waarbij 1 euro precies evenveel waard is als 1 dollar. De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte was eind 2002.