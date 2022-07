Hof: Nederland handelde onrechtmatig bij adoptie uit Sri Lanka

Een vrouw die in 1992 is geadopteerd uit Sri Lanka, is in het gelijk gesteld in de zaak die ze tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Door misstanden kon de vrouw niet achterhalen wie haar biologische ouders waren. De staat en een bemiddelingsorganisatie hebben onrechtmatig gehandeld, ze vertrouwden te veel op de autoriteiten in Sri Lanka en hadden meer moeten doen om problemen te voorkomen, bepaalde het gerechtshof in Den Haag dinsdag.

De vrouw was naar de rechtbank gestapt, maar die wees de klacht af. De zaak was verjaard, vonden de rechters toen. De vrouw ging in hoger beroep en kreeg daarin gelijk.