Zomerhitte kan productie Franse kernenergie raken

De zomerhitte in Frankrijk kan de productie van kernenergie in het land raken, omdat er regels zijn voor het gebruik van koelwater als de watertemperaturen van rivieren stijgen. Daarvoor waarschuwde het Franse energieconcern EDF. Volgens EDF is het waarschijnlijk dat de productie van de kerncentrale in Golfech in het zuiden van Frankrijk verminderd zal moeten worden vanwege de warme temperatuur van de rivier Garonne waar de centrale zijn koelwater in loost.

Als rivieren bepaalde normen bij warmte bereiken, moeten kerncentrales in Frankrijk de productie verlagen of zelfs stoppen om zo te voorkomen dat het gebruikte koelwater schade aan de natuur veroorzaakt. De temperatuur in Parijs stijgt woensdag naar verwachting tot 35 graden en voor volgende week wordt nog heter weer verwacht door de Franse weerdienst. De Franse nucleaire industrie, met 56 reactoren, draait al op halve capaciteit vanwege onderhoudswerkzaamheden en veiligheidschecks bij reactoren. Vorig jaar was kernenergie goed voor 69 procent van de Franse stroomproductie. EDF heeft gezegd dat de productie van kernenergie dit jaar op het laagste niveau in meer dan dertig jaar kan uitkomen.

Door de hitte is er een grote vraag naar stroom voor bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren in huizen en kantoren en koelingssystemen van fabrieken. Daardoor worden de prijzen van elektriciteit verder aangejaagd. De Franse stroomprijs heeft nu het hoogste niveau sinds begin april bereikt.

Overigens wil de Franse overheid EDF nationaliseren om zo volledige zeggenschap te krijgen over de stroomproductie in het land. De Franse staat heeft nu al een kleine 84 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. De rest is eigendom van beleggers. Parijs zou meer dan 8 miljard euro op tafel willen leggen om die resterende aandelen in handen te krijgen.