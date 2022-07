Brand recyclebedrijf Amsterdam mogelijk ontstaan door batterijen

De grote brand die vrijdag woedde bij een recyclebedrijf aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is mogelijk veroorzaakt door verkeerd aangeboden batterijen. Volgens vestigingsdirecteur Tom Verhoeven gebeurt het steeds vaker dat apparaten met batterijen in het afval belanden, waar ze niet thuishoren en brand kunnen veroorzaken. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5.

De brand in een berg metaalschroot bracht zo veel rook met zich mee, dat een NL-Alert werd uitgestuurd. Volgens Verhoeven zitten tegenwoordig overal batterijen in. ‘Het hoort niet in deze metaalstromen thuis, alleen zijn mensen helaas geneigd het weg te gooien en het niet op de juiste plek in te leveren. Dan kunnen ze verstopt raken in afvalbergen en brand veroorzaken.’

Verhoeven verwacht dan ook - ondanks de maatregelen die het bedrijf treft - dat het niet de laatste keer was dat er zo’n brand heeft gewoed. ‘Wij besteden honderdduizenden euro’s per jaar aan brandbestrijding en -detectie’, zegt hij tegen AT5. ‘Alle best beschikbare technieken hebben wij binnen ons bedrijf. Helaas glipt er af en toe weleens wat doorheen.’ De directeur roept mensen dan ook op voordat ze iets weggooien batterijen te verwijderen en die in te leveren op de plekken die ervoor zijn bedoeld.