Topvrouw kledingmerk Gap ontslagen na te hoge kortingen

Syngal stond ruim twee jaar aan het roer bij Gap, dat ook veel winkels telt en tevens de merken Old Navy, Athleta en Banana Republic uitbaat. Toen ze er net werkte kwam de coronacrisis. Die pareerde ze door online meteen flink uit te breiden. Maar ze kon die sterke start niet vasthouden.

Een analist van de firma Morningstar wijst erop dat Syngals tactiek om meer te doen met grote damesmaten slecht uitpakte. Ze probeerde bij Old Navy meer dameskleding in grote maten toe te voegen om de aantrekkingskracht van het merk te vergroten. Maar dit sloeg niet echt aan omdat het maatassortiment niet goed in balans was, met te veel van sommige maten op voorraad en niet genoeg van anderen.

Wie Syngal opvolgt is nog niet bekend. President-commissaris Bob Martin heeft besloten om de leiding van Gap op interim-basis op zich te nemen.