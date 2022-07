Google klaagt Tinder-eigenaar aan in ruzie over beleid app-winkel

Google heeft Match Group, het bedrijf achter datingapps als Tinder en OkCupid, aangeklaagd in de Amerikaanse staat Californië. Het internetconcern beschuldigt het datingbedrijf onder meer van contractbreuk, door het uitlokken van een juridische strijd over het beleid van appwinkel Play Store.

Google reageert daarmee op het feit dat Match het internetzoekconcern in mei heeft aangeklaagd wegens vermeend machtsmisbruik binnen zijn Play Store. In die appwinkel voor Android-telefoons zijn apps verplicht om betalingen te verwerken via het afrekensysteem van Google. Volgens Match gedraagt Google zich als monopolist, want over die betalingen moeten commissies worden betaald.

Match heeft om dezelfde reden ook al een klacht ingediend bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Google heeft inmiddels een aantal van zijn beleidsregels gewijzigd en voor sommige apps ook de commissies die voor zijn betalingssysteem moeten worden betaald verlaagd van 30 procent naar 15 procent van het afgerekende bedrag.

In de aanklacht tegen Match stelt Google dat het datingbedrijf nu niets wil betalen voor het gebruik van de Play Store. Dat zou Match in een bevoorrechte positie plaatsen ten opzichte van andere ontwikkelaars van apps die hun afspraken nakomen en Google te goeder trouw compenseren voor de voordelen die ze ontvangen, meldt Google in de aanklacht. Google eist een niet-gespecificeerde schadevergoeding van Match en een vonnis waardoor het de datingapps van het bedrijf permanent uit de Play Store kan verwijderen.