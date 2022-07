Melkveehouders richten zich tot Rutte in open brief over stikstof

Melkveehouders hebben een open brief geschreven aan premier Mark Rutte. Ze willen met hem praten over de ‘onrealistische stikstofplannen’ en mogelijkheden om uit de impasse rond het beleid te komen. De brief is ondertekend door onder meer de brancheorganisaties ZuivelNL, Vakgroep melkveehouderij LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).