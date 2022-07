Aandacht voor Shell en ABN AMRO op Damrak na adviesverhogingen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar olie- en gasconcern Shell en ABN AMRO. Analisten van ING verhoogden hun advies voor Shell naar kopen en de kenners van AlphaValue/Baader werden positiever over ABN AMRO. Verder wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat voor woensdag op het programma staat, en de halfjaarresultaten van enkele grote Amerikaanse banken later deze week.

Ook de zorgen over een recessie blijven boven de markten hangen. Beleggers vrezen dat de renteverhogingen door de centrale banken een economische krimp zullen veroorzaken. Hogere rentes remmen namelijk niet alleen de inflatie maar zetten ook een rem op de economie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag overwegend omlaag. Vooral de techbedrijven stonden onder druk na de flinke koersverliezen in de Amerikaanse techsector.

SoftBank

De Nikkei in Tokio sloot 1,8 procent in de min onder aanvoering van techinvesteerder SoftBank (min 4 procent). De beurzen in Shanghai en Hongkong zakten tot 1,1 procent door de zorgen over de opmars van de nieuwe omikron-subvariant in China. De vrees voor nieuwe strikte coronabeperkingen in grote Chinese steden nam daardoor weer toe.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index daalde 0,8 procent tot 669,17 punten en de MidKap verloor 0,9 procent tot 903,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 31.173,84 punten. De brede S&P 500 verloor 1,2 procent en techgraadmeter Nasdaq leverde 2,3 procent in.

Zorgen over recessie

De euro zakte verder weg door de zorgen over een recessie in de eurozone. De eenheidsmunt was 1,0012 dollar waard, tegen 1,0078 dollar een dag eerder. De euro nadert daarmee het zogeheten pariteitsniveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het zou voor het eerst in twintig jaar zijn dat 1 euro dan evenveel waard is als 1 dollar.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de vrees dat een recessie de vraag naar olie onder druk zet. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China zouden eveneens kunnen zorgen voor een lagere vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 102,08 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 105,28 dollar per vat.