President Sri Lanka krijgt geen paspoortstempel om land te verlaten

De president van Sri Lanka, die heeft toegezegd woensdag af te zullen treden, kan het land niet verlaten. De immigratiemedewerkers op het vliegveld weigeren naar de VIP-suite te komen om een stempel in zijn paspoort te zetten en de president weigert door de reguliere immigratiecontrole te gaan.

Als president geniet Gotabaya Rajapaksa immuniteit, maar de kans bestaat dat hij na zijn aftreden wordt opgepakt. Hij zou om die reden nu naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten willen vliegen. Rajapaksa en zijn vrouw hebben inmiddels vier vluchten naar die stad gemist. De president is momenteel nog de commandant van de strijdkrachten en zou op een marineschip naar India of de Maldiven kunnen reizen, zegt een bron bij het ministerie van Defensie.

De 73-jarige leider moest zaterdag vluchten, toen betogers het presidentieel paleis in Colombo bestormden. Na politiek crisisoverleg kondigde de parlementsvoorzitter diezelfde dag aan dat Rajapaksa zou aftreden. Maandag bevestigde de president dat aan premier Ranil Wickremesinghe.