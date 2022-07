In Drenthe en Overijssel komt plaatselijk dichte mist voor, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) in de nacht van maandag op dinsdag. Tussen 03.00 en 07.00 is code geel van kracht vanwege gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht, aldus het KNMI.

Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.