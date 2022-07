Weekcijfers: aantal nieuwe coronagevallen stijgt nog langzamer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat dinsdag met het exacte weekcijfer komt, zei eerder al dat de top van de golf in zicht is. Rond half juni steeg het aantal positieve tests met 70 procent op weekbasis. Die stijging was eind juni gedaald tot 29 procent, vorige week was het 15 procent en nu dus minder dan 10 procent.

Het RIVM krijgt alleen bericht van de positieve tests uit testlocaties van de GGD’en. Mensen die thuis een zelftest doen en het daarbij laten, komen niet terug in de cijfers. Daarom kan het werkelijke aantal besmettingen hoger zijn. Maar het aantal mensen dat naar een teststraat gaat om bevestiging te krijgen, is de afgelopen tijd ook gestegen.

In de weekcijfers van dinsdag meldt het RIVM ook hoe de situatie in de ziekenhuizen is. De drukte daar neemt nog steeds toe. De instroom loopt altijd wat achter op het aantal besmettingen. Zodra het aantal positieve tests piekt, kan het nog een paar weken duren voor het aantal ziekenhuisopnames zijn top bereikt.