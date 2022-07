ABN AMRO: bouw krijgt het zwaar door personeelsgebrek

‘De sterk stijgende kosten voor bouwmaterialen betekenen dat bouwprojecten duurder worden. Voor veel investeerders, woningcorporaties, overheden, particulieren en andere opdrachtgevers zijn de hoge kosten reden om nieuwe bouwprojecten uit te stellen in de hoop dat de kosten over een tijd weer zijn gedaald’, aldus economen van de bank. Zij wijzen erop dat architectenbureaus de omzetgroei nu al zien afvlakken. ‘Vergunningen lopen terug en steeds meer ondernemers in de keten ervaren belemmeringen in de productie.’

De bouwkosten zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 15 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. ‘Hoge energieprijzen en schaarste van producten zoals staal en hout als gevolg van de oorlog in Oekraïne liggen daaraan ten grondslag’, staat in het rapport.

Productieverhoging

ABN AMRO wijst op de noodzaak om de komende jaren meer personeel naar de bouw te trekken. De aanwas van bouwvakkers vanuit relevante mbo-opleidingen is te laag. Daarnaast hebben Nederlandse bouwbedrijven steeds meer moeite om Oost-Europese werknemers aan te trekken, aangezien deze mensen ook in het thuisland hard nodig zijn in de bouw.

Tot 2030 moeten er jaarlijks meer dan 90.000 woningen worden gebouwd. Dat vereist een productieverhoging van 25 procent. ‘De bouwopgave is echter nog groter aangezien 1,7 miljoen woningen in de periode tot 2030 moeten worden verduurzaamd, alsook veel utiliteitsgebouwen.’