Patstelling bij benoeming nieuwe baas van noodfonds ESM

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben geen keuze kunnen maken tussen de twee overgebleven kandidaten die de baas willen worden van het permanente EU-noodfonds ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Een stemming over de benoeming van hetzij de Portugese oud-minister van Financiën João Leão, hetzij zijn Luxemburgse oud-collega en rivaal Pierre Gramegna eindigde in Brussel in een patstelling.

Volgens EU-bronnen haalden beide mannen nagenoeg hetzelfde aantal stemmen, maar onvoldoende om de huidige directeur Klaus Regling te kunnen opvolgen. Daarvoor is een meerderheid van 80 procent nodig. De negentien ministers zijn samen aandeelhouders van het ESM en de hoeveelheid aandelen van het euroland in het fonds bepaalt het gewicht van de stem.

Volgens Regling zelf is er nog niets aan de hand ‘omdat ik er nog drie maanden ben’. Zijn termijn verloopt in oktober na tien jaar. Naar verluidt gaan de onderhandelingen achter de schermen door. De volgende keer dat de Eurogroep bijeenkomt is in september in Praag.

Andere kandidaten

Er waren aanvankelijk vier kandidaten voor de Europese topbaan, onder wie oud-staatssecretaris Menno Snel. Hij trok zich in mei terug. Maandag trad ook de Italiaanse kandidaat terug, waarna kon worden gestemd.

Het ESM kan met gunstige leningen eurolanden in zwaar weer te hulp schieten, zoals het eerder deed om Griekenland financieel overeind te houden. In de toekomst kan het fonds ook worden ingezet bij de herstructurering en afwikkeling van faillissementen van probleembanken. Minister Sigrid Kaag vindt de opvolging van Regling dan ook ‘ontzettend belangrijk’, zei ze eerder.