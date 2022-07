Poetin-criticus Navalni begint internationaal anticorruptiefonds

Navalni maakte de lancering bekend op zijn Telegram-kanaal, dat berichten doorgeeft via advocaten die contact met hem mogen hebben. De adviesraad van het fonds bestaat uit de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt, de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama, de Amerikaanse journalist en historicus Anne Applebaum en Navalni’s vrouw, Julia Navalnaya.

Navalni verwierf bekendheid door zijn stichting te gebruiken om de extreme rijkdom van hoge Russische functionarissen openbaar te maken. In een reeks bijtende en veel bekeken video’s maakte hij naam als een van de felste critici van president Vladimir Poetin. In 2018 nam hij als oppositieleider deel aan de Russische presidentsverkiezingen.

Gevangenschap

De eerste donatie aan het nieuwe fonds komt van Navalni zelf. Hij doneert de 50.000 euro die hij vorig jaar als winnaar van de Sacharovprijs van het Europees Parlement ontving. Navalni kreeg de prijs voor de ‘immense moed’ waarmee hij strijdt tegen de corruptie van het Poetin-regime, en omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt. Vanwege zijn gevangenschap nam destijds zijn dochter de prijs voor hem in ontvangst.

Navalni zit een gevangenisstraf uit sinds hij begin 2021 terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een uit het Sovjettijdperk stammend zenuwgas.