Kiev laaiend: Oekraïners kunnen makkelijker Russisch worden

Oekraïne ziet het besluit van de Russische president Vladimir Poetin als een nieuwe aantasting van de Oekraïense soevereiniteit. Het decreet is ook in strijd met het internationaal recht, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev. De Oekraïense bondgenoten zouden ook meer zware wapens moeten leveren om Moskou te straffen voor het ‘waardeloze’ besluit, dat een bewijs is voor Poetins ‘agressieve eetlust’.

Met het decreet kunnen alle Oekraïners sneller Russisch worden, niet alleen in veroverd en bezet gebied. In mei was dat al geregeld voor bepaalde gebieden die geheel of gedeeltelijk in Russische handen zijn gekomen na de Russische invasie. En in 2019 was het al eenvoudiger geworden voor de inwoners van twee pro-Russische gebieden in de regio’s Donetsk en Loehansk.

Poetin beschouwt heel Oekraïne feitelijk als Russisch gebied, dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onterecht onafhankelijk zou zijn geworden.