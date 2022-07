Boerenactiegroep roept op werk vrijdag kwartier neer te leggen

Agractie spreekt van een ‘wanhoopsoffensief’ van boeren in Nederland ‘die strijden voor hun bestaansrecht’. Boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waarvan zij vrezen dat het hun bedrijven hard zal raken. ‘Nederland staat in brand’, zegt voorzitter van Agractie Nederland Bart Kemp in een vlog. Daarom pleit de actiegroep voor een ‘standstill’ van vijftien minuten. ‘Laat je solidariteit zien en horen.’

Het kabinet wil de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die in de natuur terechtkomen de komende jaren sterk verminderen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte de doelen voor het platteland, die waarschijnlijk vooral grote gevolgen hebben voor de veehouderij, onlangs bekend. Maatregelen voor andere sectoren, zoals verkeer en industrie, zijn nog niet opgesteld. Daar zegt het kabinet begin volgend jaar mee te komen.

‘We worden opgeofferd voor de belangen van industrie, bouw en luchtvaart’, is een van de klachten van Agractie. De stikstofnormen van het kabinet noemt de organisatie onhaalbaar. Ook voelen de aangesloten boeren zich niet gehoord door Den Haag.