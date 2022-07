Advies: overheid moet obligatiehouders SNS 800 miljoen betalen

De overheid moet onteigende houders van obligaties en leningen van SNS Reaal en SNS Bank voor ruim 800 miljoen euro schadevergoedingen betalen. Een uitspraak van de Ondernemingskamer daarover kan in stand blijven, schrijft advocaat-generaal Bastiaan Assink in zijn advies aan de Hoge Raad. Vaak volgt de Hoge Raad zo’n advies, maar dat hoeft niet. Voormalige aandeelhouders grijpen daarmee opnieuw mis.

De Hoge Raad buigt zich over de zaak omdat de overheid in cassatie ging na de uitspraak van de Ondernemingskamer van begin vorig jaar. Die bepaalde dat de obligatiehouders schadeloos moesten worden gesteld voor het bedrag dat zij zouden hebben gekregen als het toenmalige SNS failliet was gegaan in plaats van genationaliseerd. Aandeelhouders van SNS Reaal hoefden niets te krijgen, omdat hun aandelen bij een bankroet ook waardeloos zouden zijn geweest.

De Staat nationaliseerde in 2013 SNS Reaal en SNS Bank omdat het financiële concern dreigde om te vallen. De geredde onderdelen werden in een verzekeringstak en een banktak ondergebracht. Die eerste werd verkocht aan het Chinese Anbang en is inmiddels weer doorverkocht aan Athora en NN. De banktak heet inmiddels de Volksbank en is het moederbedrijf van merken als SNS, ASN Bank, Regio Bank en hypotheekverstrekker BLG Wonen.