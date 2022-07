Rutte: blijven focussen op brede steun aan Oekraïne

Premier Mark Rutte heeft maandag in Kiev gezegd dat de oorlog in Oekraïne langer zou kunnen duren dan gehoopt en gedacht. ‘Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen en rustig kunnen kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. We moeten gefocust blijven en doorgaan met het steunen van Oekraïne op alle mogelijke manieren.’ Rutte bezoekt Oekraïne voor het eerst sinds de Russen in februari het land binnenvielen.