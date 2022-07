Kaag: we moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden

Nederland zal een verklaring onderschrijven dat de eurolanden terughoudend zullen zijn met het financieel steunen van hun burgers en bedrijven nu de inflatie maar niet afneemt. ‘We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden’, zei minister Sigrid Kaag (Financiën) bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Eurogroep. ‘Het continu willen of kunnen compenseren is gewoon niet mogelijk, is financieel niet houdbaar.’