Raketbeschieting doodt volgens Kiev 26 mensen in regio Donetsk

Bij een Russische raketbeschieting van de plaats Chasiv Jar in de Oost-Oekraïense regio Donetsk zijn volgens de Oekraïense autoriteiten in het weekend zeker 26 mensen om het leven gekomen. Een woonblok zou zijn getroffen in de plaats, circa 60 kilometer ten noorden van provinciehoofdstad Donetsk.

Volgens de Russische strijdkrachten was het doelwit in Chasiv Jar een verzamelplaats voor een Oekraïense militaire brigade en is die eenheid met precisiewapens bestookt. Rusland stelt uitsluitend militaire doelen voor ogen te hebben in de aanval, die volgens het Kremlin Oekraïne militair moet uitschakelen. Zoals gebruikelijk zijn de lezingen van de strijdende partijen niet te verifiëren.

Maandag meldde Kiev opnieuw een raketinslag in een flatgebouw in Charkov met veel burgerslachtoffers. Moskou meldde aanvallen in de streek op onder meer een centrum van het extreemrechtse Aidar-bataljon en een wapendepot met antiraketsystemen.