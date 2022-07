Beurskoers Twitter omlaag door klappen overname door Elon Musk

Socialemediabedrijf Twitter was maandag een grote verliezer op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel flink lager omdat Elon Musk heeft aangegeven zijn overnameplan voor de berichtendienst te staken. Verder wist onder meer Uber de aandacht op zich gericht vanwege onthullingen in de zogeheten UberPapers.

Het aandeel Twitter noteerde kort na de openingsbel in New York 6,6 procent lager. Musk ging er eind april mee akkoord Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen. De Tesla-topman heeft nu besloten af te zien van de overname, waardoor de deal lijkt te stranden.

Volgens Musk heeft Twitter nooit een goed antwoord gegeven op de vraag hoeveel bots en spamaccounts er bestaan op het platform en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers. De rijkste man ter wereld concludeert dat de onderneming zich niet aan de voorwaarden van de overname heeft gehouden, maar Twitter heeft aangekondigd via de rechter het doorzetten van de overname te willen afdwingen.

Uber

De koersval had nu groter kunnen zijn als er niet al maanden onduidelijkheid was of de deal tussen Musk en Twitter zou doorgaan. Veel beleggers geloofden er al niet meer in, wat verklaart waarom de koers van het aandeel de afgelopen weken al beduidend lager was dan het bedrag dat Musk voor de stukken had willen neertellen.

Uber verloor in de eerste handelsminuten 1,2 procent. Door de UberFiles zijn tal van dubieuze praktijken bij het techbedrijf aan het licht gekomen. Internationaal onderzoekswerk van journalisten wijst uit dat de onderneming, bekend van zijn taxi-app, in de periode van 2013 tot 2017 soms voor niets terugdeinsde. In Nederland zou oud-Eurocommissaris Neelie Kroes tegen een verbod uit Brussel in hebben gelobbyd voor het bedrijf. Kroes zelf heeft aan betrokken media overigens ontkend dat er sprake was van een informele of formele rol bij Uber.

Negatief sentiment

Het algehele sentiment op de Amerikaanse aandelenbeurzen is maandag negatief. Net als in Europa houdt de vrees voor een recessie beleggers in de greep, terwijl op Wall Street ook uitgekeken wordt naar het begin van de drukke periode met bedrijfsresultaten later deze week. De Dow-Jonesindex begon 0,2 procent lager op 31.271 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 3871 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in op 11.483 punten.

Een vat Amerikaanse olie kostte verder 1,5 procent minder op 103,26 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 105,65 dollar per vat. De euro was 1,0057 dollar waard, tegen 1,0183 dollar voor het weekend.