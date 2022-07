PvdA in Eerste Kamer onder vuur om CETA-standpunt

De Partij van de Arbeid heeft zich in de Eerste Kamer moeten verdedigen voor het besluit om het vrijhandelsverdrag CETA met Canada te steunen. Linkse en rechtse partijen spraken de sociaaldemocraten daar tijdens een debat op aan omdat zij vrezen dat het verdrag negatief uitpakt voor bijvoorbeeld het klimaat en werknemers. Dankzij de PvdA lijkt het verdrag te kunnen rekenen op een meerderheid in de senaat.

PvdA-senator Ruud Koole legde uit waarom zijn partij toch steun uitspreekt voor het verdrag. "Dagelijks worden mensen vermorzeld door meedogenloze bombardementen door de Russische agressor op burgerdoelen in Oekraïne. Talrijke oorlogsmisdaden vinden plaats", aldus Koole. De PvdA'er zei te vinden dat Oekraïne vecht voor de Europese waarden. Die waarden én de internationale orde zouden ook ondersteund worden door het handelsverdrag dat "gebaseerd is op regels in plaats van de brute kracht van geweld of het recht van de sterkste".

"Ik probeer de geopolitieke redenering te volgen, maar het kost me moeite", zei Bastiaan van Apeldoorn van de SP. "Natuurlijk woedt er oorlog en is Europese eenheid belangrijk", aldus het Kamerlid. "Maar het kan toch niet zo zijn dat als er kritiek is op CETA vanuit milieuorganisaties, vanuit vakbonden, dat we dit om geopolitieke redenen moeten doen?"

Normen en waarden

Ook GroenLinks-Kamerlid Farah Karimi zette haar vraagtekens bij de link die Koole legde met de oorlog. Haar partij en de PvdA zijn het niet eens over het verdrag. Dat is opmerkelijk, aangezien ze van plan zijn om een gezamenlijke fractie te vormen in de senaat. Karimi noemde het dan ook "pijnlijk" dat ze Koole kritische vragen moest stellen. "Wat mij verbaast, is dat alle milieuorganisaties en vakbonden zeggen: niet doen. En u zegt nee. Dat is niet te verklaren."

"Zit u wel met dezelfde normen en waarden als de fractie van GroenLinks?" vroeg Henk Otten (Fractie-Otten) aan Koole. "In dit geval moet ik toegeven dat ik meer op de lijn van GroenLinks dan van de PvdA zit." Volgens Koole vallen de verschillen wel mee. "De doelen zijn gelijk, op de weg om daar de komen maken wij een andere afweging."

Tegenstanders van CETA vrezen dat het verdrag afbreuk doet aan de Europese standaarden op het gebied van onder meer voedselveiligheid, rechten van werknemers, dierenwelzijn en het klimaat.