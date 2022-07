Boerengroep blij met nieuwe berekening stikstof, acties gaan door

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is blij dat het ministerie van Financiën de komende weken met een bijgewerkt model komt om te berekenen hoe de stikstofuitstoot het beste verminderd kan worden. Volgens NRC blijkt uit nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie dat boeren hun stikstofuitstoot veel minder hoeven te verlagen dan tot nu toe gedacht om de natuurdoelen te halen. Als Nederland al zijn klimaatafspraken nakomt, levert dit een enorme bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw zijn uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen.

‘Wij zijn er blij mee, maar waarom is dit niet eerder naar buiten gekomen? Waarom moet het eerst uit de hand lopen, het lijkt wel koehandel’, reageert Mark van den Oever, voorman van FDF.

Boeren zijn volgens hem niet van plan om nu te stoppen met actievoeren. ‘De regering zit nu in zijn achteruitversnelling, nu gaat het gas erop bij ons. Er komt geen stop op de acties, we willen eerst concrete toezeggingen’, aldus Van den Oever. Hij kondigde zondag aan dat boeren volgende week tijdens de Vierdaagse van Nijmegen actie gaan voeren tegen de stikstofplannen. Het is echter niet de bedoeling de boel te blokkeren.