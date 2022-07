Rutte bezoekt Oekraïne en gaat langs bij president Zelenski

Premier Mark Rutte brengt maandag een bezoek aan Oekraïne, waar hij onder anderen met president Volodimir Zelenski spreekt. Aan het begin van zijn bezoek werd Rutte rondgeleid op enkele plekken nabij de hoofdstad waar zwaar is gevochten met de Russen. Hij sprak er met vertegenwoordigers van de getroffen gemeenschap.

Rutte is niet de eerste leider die Oekraïne bezoekt sinds de Russen er in februari binnenvielen. De leiders van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië, leden van de Europese Commissie en een flink aantal ministers gingen hem voor. Zo bezocht minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken Kiev in mei.