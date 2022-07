Vijlbrief en bestuurders ondertekenen Gronings Sociaal Handvest

In Appingedam ondertekenen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en andere bestuurders maandagmiddag een zogenoemd Sociaal Handvest, waarmee de ‘Groninger weer voorop komt te staan’ in het gaswinningsdossier, aldus de opstellers. Het ondertekenen hiervan is een ‘belangrijk moment’, aldus mede-opsteller Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging. ‘Als toekomstig beleid niet aan deze punten voldoet, dan kunnen we bestuurders daar nu echt op gaan aanspreken.’