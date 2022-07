Opnieuw te druk in Ter Apel, 120 mensen slapen op stoelen

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel was in de nacht van zondag op maandag opnieuw overvol. 120 mensen hebben op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geslapen en vijftig mensen op matrassen in een sporthal, laat een woordvoerder weten.

Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen sluit.