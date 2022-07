Bob Dylan in oktober met telefoonvrije shows naar AFAS Live

Bob Dylan staat op 16 en 17 oktober in de AFAS Live. De 81-jarige zanger toert met zijn The Rough and Rowdy Ways - World Wide Tour door heel Europa. Het gebruik van telefoons is niet toegestaan in de Amsterdamse concertzaal.

Bij aankomst moeten bezoekers hun telefoon in een afsluitbaar zakje stoppen. Dat krijgen zij bij de ingang. Om die reden wordt ook geadviseerd de tickets vooraf te printen en niet op een telefoon te laten zien. Bij noodgevallen kan het telefoonzakje op bepaalde plekken geopend worden. Mensen met een medische noodzaak mogen hun telefoon wel gebruiken.

De zakjes worden ingezet om voor ‘een betere showbelevenis voor alle betrokken partijen’ te zorgen, aldus organisator MOJO. ‘Onze ogen gaan iets wijder open en onze zintuigen zijn iets meer geprikkeld als we de technologische apparatuur waaraan we gewend zijn geraakt even achterwege laten.’

De kaartverkoop voor het concert van Bob Dylan begint op 14 juli om 11.00 uur. De kaartprijs begint bij 106,40 euro. Het is de eerste keer in ruim vijf jaar dat de Amerikaanse zanger in Nederland optreedt.