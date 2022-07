Faeröer beperken na ophef dolfijnenjacht tot 500 dieren

Tijdens de jaarlijkse jacht mogen de komende twee jaar maximaal 500 dolfijnen worden gedood. Dat heeft de eilandengroep, die een zelfstandige status heeft binnen het koninkrijk Denemarken, aangekondigd nadat eerder dit jaar besloten werd de traditie vanwege de ophef tegen het licht te houden.

De jacht op de zeezoogdieren is traditie op de 50.000 inwoners tellende archipel in de Atlantische Oceaan. Met de ongeveer 1420 dolfijnen die vorig jaar de dood in zijn gejaagd, is dat vermoedelijk de dodelijkste jachtpartij in de geschiedenis van de eilandengroep, liggend tussen Schotland, IJsland en Noorwegen.

Ook de regering erkende dat het om een ‘ongewoon grote vangst’ ging en dat dit deels ‘niet naar wens’ was verlopen. Een petitie om een einde aan de jacht te eisen, werd wereldwijd meer dan 1,3 miljoen keer ondertekend.