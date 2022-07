Aandacht voor Prosus op Damrak na koersdaling Tencent

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar techinvesteerder Prosus na een flinke koersdaling in de Chinese techsector. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, en webwinkelconcern Alibaba stonden in Hongkong bij de verliezers. De bedrijven kregen van China een boete opgelegd wegens het niet naleven van anti-monopolieregels over de openbaarmaking van transacties.

Later in de week verschuift de aandacht van beleggers zich naar de bedrijfsresultaten, aangezien het seizoen voor de halfjaarcijfer voorzichtig begint. In Nederland komen onder meer navigatiedienstverlener TomTom en afvalverwerker Renewi met updates. In de Verenigde Staten zijn het zoals gebruikelijk de grote Amerikaanse banken die als eerste de boeken openen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde 1,1 procent in de plus.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 3 procent kwijt. Naast Tencent (min 3,3 procent) en Alibaba (min 6,7 procent) stonden ook de casinobedrijven onder druk na het nieuws dat gokparadijs Macau vanwege de uitbraak van het coronavirus een week lang dichtgaat.

De vrees voor een recessie blijft ook boven de markten hangen. De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) waarschuwde afgelopen weekeinde dat een volledige Russische leveringsstop van gas zou kunnen leiden tot een economische krimp van 10 procent of meer in Duitsland in de winterperiode. Maandag gaat de gaspijplijn Nord Stream 1, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, tijdelijk dicht vanwege jaarlijks onderhoud. Er wordt nu gevreesd dat Moskou na afloop van het onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen aan Duitsland.

De Europese beurzen sloten vrijdag licht hoger. De AEX-index won 0,4 procent tot 674,22 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 912,52 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent. Wall Street ging met kleine koersuitslagen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 31.338,15 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,0142 dollar waard, tegen 1,0183 dollar op vrijdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 103,40 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 105,84 dollar per vat.