Kandidaten voor Britse premierschap volgende week in debat

‘Er is geen belangrijker moment geweest om het vertrouwen van de kiezers in het kantoor van de premier een nieuwe impuls te geven’, zegt de baas van Sky News, John Ryley. ‘Dit live tv-debat geeft de kandidaten een kans om opnieuw de verbinding te leggen met miljoenen door in debat te gaan over de grote uitdagingen waar het Verenigd Koninkrijk voor staat.’

Tot dusver hebben elf kandidaten zich gemeld om het premierschap over te nemen van de vertrekkende Johnson, die na een reeks schandalen opstapt. Onder hen zijn minister van Financiën Nadhim Zahawi, diens voorganger Rishi Sunak, buitenlandminister Liz Truss, voormalig gezondheidsminister Sajid Javid, voormalig gezondheids- en buitenlandminister Jeremy Hunt en minister Grant Shapps van Transport.