VN: eind dit jaar 8 miljard mensen op aarde

De wereldbevolking groeit in 2022 tot 8 miljard mensen. Volgens een onderzoek dat de Verenigde Naties maandag presenteert wordt die grens op 15 november bereikt. In het rapport staat ook dat India in 2023 China passeert als land met de grootste bevolking.

Het rapport is opgesteld door DESA, de VN-organisatie voor Economische en Sociale Zaken. De onderzoekers stellen dat de bevolking groeit in het laagste tempo sinds 1950. In 2030 zijn er naar verwachting 8,5 miljard mensen op aarde en twintig jaar later 9,7 miljard. De piek wordt ergens in de jaren 80 bereikt, met zo’n 10,4 miljard mensen. Dit aantal blijft min of meer gelijk tot het eind van de eeuw.

Meer dan de helft van de bevolkingsgroei in de komende decennia komt voor rekening van acht landen, schrijven de onderzoekers: de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Tanzania.