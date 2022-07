KVK: weer veel starters in de horeca

Nederland telt weer relatief veel nieuwe horecabedrijven. Volgens het maandelijkse rapport van de KVK nam het aantal starters in de horeca in juni met 46 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De toename is groter dan in welke sector dan ook. Daarnaast daalde het aantal stoppers met 1 procent in vergelijking met juni 2021.

De stijging komt vooral door bedrijven die de catering voor evenementen op zich nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om zelfstandige koks en barista’s die zich inschrijven bij de KVK. Sinds het begin van het jaar, toen er sprake was van een dip, neemt het aantal horecastarters maand op maand toe. In januari ging het om 219 starters. In juni waren dat er ongeveer vier keer zoveel.

De krappe arbeidsmarkt is volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management deels reden voor het grote aantal starters in de sector. Volgens hem is het voor veel mensen aantrekkelijker om als zelfstandige actief te zijn dan in loondienst te werken. ‘Er valt dan meer en beter te onderhandelen over tarieven, roosters en werktijden’, zo zegt hij. ‘Ook in andere sectoren, zoals de zorg, is deze ontwikkeling zichtbaar.’

Volgens de KVK steeg het aantal starters in juni op jaarbasis met 2 procent tot 21.873. Het aantal stoppers steeg met 3 procent tot bijna 9300. het aantal faillissementen kwam in juni uit op 158. Volgens de KVK is dat aantal onveranderd laag. Volgens Knoben blijft een grote faillissementsgolf vooralsnog uit. Wel waarschuwt de hoogleraar dat er grote verschillen zijn tussen sectoren.

In totaal telde Nederland per 1 juli bijna 2,3 miljoen ondernemingen. Dat zijn er dik 5 procent meer dan een jaar eerder.