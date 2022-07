Studie: zelftesten zonder coronaklachten vaak niet nauwkeurig

In de periode dat de omikronvariant van het coronavirus dominant werd, was de nauwkeurigheid van drie commercieel beschikbare zelftests gering bij mensen zonder coronaklachten. Uit onderzoek blijkt dat als mensen die geen klachten hebben een zelftest doen, 72 tot 80 procent van de werkelijk besmette mensen niet positief testen.

Het was al bekend dat bij mensen die wel corona-achtige klachten hebben, zelftests voldoende betrouwbaar zijn.

Een grote groep Nederlandse onderzoekers onderzocht bij meer dan 3600 personen zonder corona-achtige klachten drie commercieel verkrijgbare en gebruikte corona-zelftests van Acon Labs (’Flowflex’), MP Biomedicals (’MPbio’), en Siemens-Healthineers (’Clinitest’). De studie werd uitgevoerd van 12 januari 2022 tot 30 maart dit jaar, toen de omikronvariant al duidelijk dominant was. Op de testlocaties ondergingen de deelnemers eerst een PCR-test om na te gaan of ze werkelijk wel of niet besmet waren. Vervolgens ontvingen ze een van de drie zelftests om thuis te gebruiken binnen drie uur na het bezoek aan de testlocatie, zonder te weten wat de uitslag van de PCR-test was.

De onderzoekers stellen dat de uitkomst van de studie belangrijk is voor situaties waarin wordt overwogen bij mensen zonder klachten wel of niet zelftesten te gebruiken. Mensen zonder klachten die bij een zelftest een negatieve uitkomst hadden, wordt geadviseerd de zelftest te herhalen als ze zich onder kwetsbare mensen begeven. Dat zouden ze bijvoorbeeld een dag na de eerste test kunnen doen.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het voor het beschermen van kwetsbare mensen nog steeds belangrijk is de bekende hygiënemaatregelen in acht te nemen. Daarbij gaat het om waar mogelijk afstand houden, goede ventilatie, gebruik van een mondneusmasker en hoesten in de elleboog.