Festivalbaas kijkt terug op geslaagd North Sea Jazz: fantastisch

De 45e editie van North Sea Jazz, die zondag wordt afgesloten, is goed verlopen. Festivaldirecteur Jan Willem Luyken kijkt terug op een geslaagde editie waarbij ‘de blijheid’ van de crew, de artiesten en de bezoekers voelbaar was door heel Rotterdam Ahoy. ‘Ik ben een gelukkig mens’, zegt Luyken.

De festivalbaas vindt het na twee geannuleerde edities vanwege corona ‘fantastisch’ dat het dit weekend weer kon. ‘Al helemaal vanwege de lastige aanloop, want de hele sector doet het natuurlijk nog niet vanzelf in dit post-coronatijdperk. Maar als ik dan zie wat er gebeurt als alle mensen binnen zijn, de artiesten er zijn en iedereen is zo ontzettend blij. Dan zijn wij dat natuurlijk ook.’

Het was voor de organisatie wel even wennen aan het nieuwe extra gebouw van Ahoy en ook waren er op het laatste moment nog wat wijzigingen op het affiche. Op dat laatste was het team al voorbereid door soortgelijke ervaringen bij andere festivals.

Hoogtepunt

Ook de impact van de coronapandemie blijft een uitdaging. Zo heeft ook North Sea Jazz te maken met personeels- en materiaaltekorten en dus met buitenlandse artiesten die door regels of besmettingen toch niet kunnen komen. ‘Des te bijzonder dat alles dan wel lukt.’

Hoewel het festival zondagavond laat pas wordt afgesloten door Alicia Keys, weet Luyken vrij zeker dat hij zijn muzikale hoogtepunt zaterdag al heeft beleefd bij het optreden van gitarist Eric Gales. ‘Die Kingfish, de nieuwe grote bluesgod, en ook Trombone Shorty en Cory Henry op het podium haalde en er ontstond een grote gospel-jamsessie. Dat was echt typisch North Sea, artiesten die toevallig bij elkaar in het kleedkamergebied zitten, allemaal uit het zuiden van de Verenigde Staten komen en elkaar helemaal weten te vinden.’