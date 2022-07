FDF wil actie gaan voeren tijdens Nijmeegse Vierdaagse

‘Het is niet de bedoeling de boel te blokkeren. We willen het evenement niet verstoren voor de deelnemers’, aldus Van den Oever. ‘Het plan moet nog uitgewerkt worden, maar het idee is om met onze voertuigen langs de Via Gladiola te gaan staan.’

Van den Oever zegt dat de Vierdaagse een goede mogelijkheid biedt om meer internationale aandacht voor de boerenprotesten te krijgen, omdat er altijd veel internationale media naar het evenement komen.

De 104e Vierdaagse gaat op 19 juli van start. Er hebben zich ruim 42.000 wandelaars ingeschreven.