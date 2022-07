Marinedagen in Den Helder trekken kleine 100.000 bezoekers

Een kleine 100.000 bezoekers hebben zaterdag en zondag de Marinedagen in Den Helder bezocht, zo laat een woordvoerster weten. De populairste activiteit bij de Nieuwe Haven was volgens haar het aan boord gaan van de schepen en vanaf het dek demonstraties bekijken.

Tijdens de Marinedagen laat de Koninklijke Marine zien wat ze allemaal doet en kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Een Brits schip dat in Den Helder ligt, was het meest in trek. ‘Alle schepen zijn populair, maar deze is heel groot, mensen stonden in rijen om erop te kunnen.’

De organisatie is ‘heel tevreden met de reacties van het publiek, zeker na Covid kunnen we dit als een heel geslaagd evenement beschouwen’, aldus de woordvoerster. ‘Op naar volgend jaar’, blikt ze vooruit. Dan worden de Marinedagen, net als tijdens de vorige editie in 2017, tegelijk met Sail in Den Helder georganiseerd.