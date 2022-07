PvdA-fractie Eerste Kamer steunt handelsverdrag met Canada

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal komende week instemmen met het handelsverdrag tussen Europa en Canada (CETA). Dat doet de fractie omdat het verdrag "de positie van Europa in een instabiele wereld verstevigt en grote stappen vooruit zet naar een duurzame economie", aldus senator Ruud Koole in een toelichting.

In de Tweede Kamer stemde de PvdA twee jaar geleden nog tegen CETA, dat door steun van alle coalitiepartijen toch een meerderheid kreeg. Nu de sociaaldemocraten om zijn, is die meerderheid er ook in de senaat. Saillant is dat GroenLinks, de partij waar de PvdA nauw mee optrekt, nog altijd tegen is.

SInds de Tweede Kamer CETA in 2020 behandelde, is volgens Koole een handelsverdrag met een gelijkgestemd land als Canada "om geopolitieke redenen belangrijker geworden dan ooit". Nu op het Europese continent een oorlog woedt, is het volgens hem van belang de band met zulke bondgenoten in stand te houden en te verstevigen.