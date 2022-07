Partij van Japanse premier wint zetels in hogerhuisverkiezingen

Twee dagen na de moord op de oud-premier Shinzo Abe hebben veel Japanners bij de hogerhuisverkiezingen gestemd op zijn partij. De Liberaal Democratische Partij (LDP) van Abe en de huidige premier behoudt samen met coalitiepartner Komeito de meerderheid en daarmee is de macht van premier Fumio Kishida versterkt.

Van de 125 zetels die vrijkwamen bij deze verkiezingen heeft de LDP volgens de exitpolls ongeveer de helft gewonnen, meer dan de 55 die de partij nu heeft. Samen met de coalitiepartner komt de partij uit tussen de 69 en de 83 zetels in het hogerhuis, het equivalent van de Nederlandse Eerste Kamer. De officiële uitslag volgt maandag.

In de exitpolls lijkt het ook alsof er een tweederdemeerderheid in het hogerhuis ontstaat van partijen die openstaan voor het wijzigen van de grondwet. Het pacifistische karakter van de grondwet zou dan aangepast kunnen worden, iets waar Abe een groot voorstander van was.

Abe werd vrijdag neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de stad Nara. De schok in Japan was groot, maar politici lieten snel weten dat de verkiezingen gewoon door zouden gaan. Ze wilden tonen dat Japan niet buigt voor geweld.