Mogelijk tientallen mensen onder puin na Russisch bombardement

Meer dan dertig mensen liggen mogelijk onder het puin van een flat die in de Oekraïense regio Donetsk is geraakt door Russische bommen. Zes mensen zijn daardoor om het leven gekomen, meldde de regionale gouverneur.

In een bericht op Telegram zei gouverneur Pavlo Kyrylenko dat de flat in de stad Chasiv Yar zaterdagavond werd gebombardeerd. Vijf gewonden zijn inmiddels in veiligheid gebracht.

De stafchef van de Oekraïense president, Andriy Yermak, noemde de aanval op Telegram ‘opnieuw een terreuraanval’ en zei dat Rusland als ‘staatssponsor van terrorisme’ moet worden aangeduid.

Rusland ontkent dat het leger burgerdoelen aanvalt.