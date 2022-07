Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranjeleeuwinnen

De eerste wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna 2 miljoen mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). De Nederlandse vrouwen speelden gelijk tegen Zweden, 1-1.

Dit zijn bijna evenveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK, in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. De best bekeken uitzending rond het EK was toen de huldiging van de Nederlandse vrouwen, die werd door 5,4 miljoen mensen bekeken.

De wedstrijd van de vrouwen was zaterdagavond het best bekeken programma op televisie. In de top 10 domineerden sowieso sport- en actualiteitenprogramma’s. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok 1,5 miljoen kijkers (tweede plek), daarna volgden De Avondetappe (1 miljoen kijkers), het NOS Journaal van 18.00 uur (860.000 kijkers) en het Half Acht Nieuws van RTL (840.000 kijkers).