Meerdere woningen ontruimd na explosie bij woning in Huizen

Bij een woning aan de Roef in Huizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ontploffing plaatsgevonden. Door de explosie is de woning zwaar beschadigd geraakt. Omdat niet duidelijk is of het ontploffingsgevaar is geweken, zijn een aantal omliggende woningen ontruimd. Om hoeveel woningen het precies gaat, kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. Er is niemand gewond geraakt.