Betogers bij Witte Huis eisen meer actie Biden na abortusoordeel

Volgens de organisatie zelf waren zo’n 10.000 mensen aanwezig bij het protest voor het Witte Huis. Biden was zelf niet in Washington. De Amerikaanse president brengt het weekend door in zijn strandhuis in zijn thuisstaat Delaware.

Door het besluit van het Hooggerechtshof moeten staten nu zelf bepalen in hoeverre ze abortus toestaan. Ongeveer de helft van de deelstaatregeringen wil abortus streng beperken. Biden heeft vrijdag nieuwe richtlijnen voor de federale overheid ondertekend om het afbreken van de zwangerschap zoveel mogelijk als recht te handhaven. Hij vraagt onder meer om bescherming van mobiele abortusklinieken bij de grenzen van een staat die abortus verbiedt. Ook wil hij de privacy van mensen die bijvoorbeeld op internet naar informatie over zwangerschapsonderbreking zoeken of die transacties sluiten om abortus te laten plegen, beter beschermen.

Het gaat echter slechts om algemene instructies aan de federale overheden om de toegang tot abortus overal te handhaven. Voor het opnieuw invoeren van een nationaal recht op abortus is een meerderheid in het Congres nodig, die Biden niet heeft. Hij spoorde vrouwen dan ook aan om in november te stemmen in de tussentijdse parlementsverkiezingen. ‘Dit is de snelste route die beschikbaar is’, zei hij.