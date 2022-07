Minister VS zegt publiek bezoek tijdens reis naar Japan af

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft een openbaar bezoek aan de Japanse havenstad Yokohama voor volgende week afgezegd na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het bezoek afgezegd uit respect voor de oud-premier.

Abe werd doodgeschoten toen hij vrijdag in de stad Nara kiezers toesprak namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. Een 41-jarige man is gearresteerd. Hij heeft de moord bekend.

Yellen reist komende week af naar Japan voor een ontmoeting met haar Japanse ambtsgenoot Suzuki Shunichi. Op de planning stond ook een bezoek aan de haven van Yokohama voor een gesprek met ondernemers en een rondleiding. Ook zou ze er een toespraak geven.

Volgens de woordvoerder gaat het gesprek met Shunichi wel door. Het is het eerste bezoek van Yellen aan de Indo-Pacifische regio. Op de agenda staat onder meer een prijsplafond voor Russische olie.