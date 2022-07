Door een schietpartij in de Haddingestraat in Groningen zouden volgens de politie zaterdagavond rond 20.00 uur twee mensen gewond zijn geraakt.

De schutter is voortvluchtig, meldt de politie. Er zou meerdere keren zijn geschoten. De straat in de binnenstad is afgesloten voor onderzoek. Volgens het Dagblad van het Noorden is een traumahelikopter op de Grote Markt geland voor het verlenen van medische assistentie.