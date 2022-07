Transportminister Shapps wil nieuwe Britse premier worden

De Britse transportminister Grant Shapps wil de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk worden. Hij heeft tegen de Britse krant The Sunday Times gezegd zich verkiesbaar te stellen voor het partijleiderschap van de Conservatieve Partij, nu Boris Johnson aftreedt.

Shapps wil zich focussen op het herstel van de economie. Hij zou bijvoorbeeld de gevolgen van de inflatie en de energiecrisis willen aanpakken door de belastingen te verlagen voor de laagste inkomens en staatssteun te geven aan bedrijven die veel energie gebruiken. Shapps zou in elk geval geen nieuwe landelijke verkiezingen uitschrijven als hij gekozen wordt door zijn eigen partij.

Doordat Johnson is afgetreden als partijleider van de Conservatieve Partij, moet de partij op zoek naar een nieuwe leider. Die wordt automatisch ook premier van het Verenigd Koninkrijk.

Rishi Sunak

Shapps is de vijfde Conservatief die zich heeft gemeld als nieuwe premier. De opgestapte minister van Financiën Rishi Sunak maakte vrijdag bekend dat hij daarvoor gaat. In Britse kranten worden vraagtekens geplaatst bij de snelle campagne van Sunak. Hij zou zijn campagnewebsite namelijk al in december hebben geregistreerd.

Anderen die hebben bevestigd dat ze meedoen aan de leiderschapsverkiezingen zijn Tom Tugendhat, Suella Braverman en Kemi Badenoch. Een van de favorieten, minister Ben Wallace (Defensie), zei zaterdag juist dat hij geen premier wil worden. Hij wil zich richten op zijn huidige baan. Ook vicepremier Dominic Raab is niet verkiesbaar.

Sky News meldt dat de opvolger van Sunak, Nadhim Zahawi, maandag zal aankondigen dat hij meedingt naar het premierschap. Verder worden de namen van Liz Truss, Jeremy Hunt en Sajid Javid nog veelvuldig genoemd als potentiële kandidaten. Volgens Britse media wordt de nieuwe partijleider in september gekozen.