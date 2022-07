Oekraïense ambassadeur in Duitsland ontslagen na Holocaust-rel

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland is ontslagen, heeft president Volodimir Zelenski bekendgemaakt. Andrij Melnik werd er recent van beschuldigd de Holocaust te bagatelliseren. Hij ontkende dat en noemde de beschuldigingen ‘absurd’.

Melnik was sinds 2015 ambassadeur in Duitsland en liet zich sinds de Russische invasie veel zien in Duitse media. Ook bekritiseert hij de Duitse regering regelmatig. Hij raakte in opspraak omdat hij in een interview de omstreden Oekraïense nationalist Stepan Bandera verdedigde.

Bandera wordt gezien als verzetsheld ten tijde van de Sovjet-Unie, maar als collaborateur tijdens de nazibezetting. Bandera’s radicale nationalistische groepering was tijdens de oorlog verantwoordelijk voor etnisch gemotiveerde massamoorden. Melnik ontkende dat in het interview, wat hem op woedende reacties uit met name Polen en Israël kwam te staan.

Volgens Duitse media krijgt Melnik nu een hoge functie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev.