Meerdere vrouwen gedrogeerd op feest Duitse sociaaldemocraten

Op een zomerfeest van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD zijn afgelopen woensdag meerdere vrouwen gedrogeerd. Het is onduidelijk met welk middel dat precies gebeurde en hoeveel vrouwen er precies slachtoffer werden. Tot nu toe zijn vijf tot negen slachtoffers gemeld.

De eerste klacht kwam van een 21-jarige vrouw die zei zich niet goed en duizelig te voelen en zich niets van het feest na het midden van de avond te kunnen herinneren. Ze had geen alcohol gedronken. Ze meldde zich in een ziekenhuis waar bloed werd afgenomen maar de uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend.

Het feest werd gehouden net voor het aankomende zomerreces en trok zo’n duizend bezoekers. Ook bondskanselier Olaf Scholz was aanwezig. Een woordvoerder van de partij zegt dat het ‘een intern evenement was waar je alleen met een uitnodiging naar binnen kon.’

De politie doet onderzoek naar het incident. SPD-parlementariër Katja Mast roept slachtoffers op Twitter op zich te melden.