Premier Sri Lanka bereid op te stappen na bestorming paleis

De premier van Sri Lanka Ranil Wickremesinghe zegt bereid te zijn om op te stappen, zodat er een nieuwe regering kan worden gevormd met alle partijen. Hij bracht een verklaring naar buiten tijdens een van de grootste protesten van het jaar in zijn land, waarbij de presidentswoning is bestormd.

Wickremesinghe hield zaterdag gesprekken met de leiders van een aantal politieke partijen om te bespreken hoe de huidige crisis opgelost moet worden. Hij is pas twee maanden premier van het land, sinds Mahinda Rajapaksa, de broer van de president Gotabaya Rajapaksa, opstapte als premier. De protesten hielden toen al wekenlang aan en dwongen hem tot aftreden.

De demonstranten geven vooral de president de schuld van de economische crisis in Sri Lanka, de ergste sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Het liefst willen ze dat Gotabaya Rajapaksa zelf het veld ruimt, maar die wil nog van geen wijken weten. Zaterdag drongen boze betogers zijn presidentieel paleis en kantoor in Colombo binnen.

Rajapaksa is volgens een medewerker naar een onbekende locatie vertrokken, net als Wickremesinghe. Lokale media berichten dat Rajapaksa aan Wickremesinghe heeft laten weten dat hij de beslissingen zal respecteren die uit het overleg met de partijleiders komen. De leiders van een aantal oppositiepartijen hebben de president opgeroepen te vertrekken.

Bij de onrust van zaterdag zijn zeker vijftig gewonden gevallen, onder wie agenten.