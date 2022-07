Landelijke actie Extinction Rebellion bij kantoren ING

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdag landelijk actie bij ING uit protest tegen de financiering van de fossiele industrie door de bank. In twintig steden zijn actievoerders filialen van ING binnengegaan om die te bezetten. Zij weigeren te vertrekken tot ING heeft toegezegd per direct te stoppen met het financieren van de fossiele industrie.

Volgens Extinction Rebellion hebben demonstranten in onder meer Amsterdam en Nijmegen zich vastgeketend of vastgelijmd in kantoren van ING. De actiegroep zegt dat klanten en medewerkers van de bank niet belemmerd worden door de ‘rebellen’, zoals Extinction Rebellion de activisten noemt.

De klimaatactivisten stellen dat ING jaarlijks zo’n 8,5 miljard euro in olie, gas en kolen steekt, waaronder ook nog altijd nieuwe projecten, ‘waarvoor allang geen ruimte meer is in de escalerende klimaatcrisis’. Extinction Rebellion heeft dit jaar al vaker actiegevoerd tegen het fossiele beleid van ING, met name bij het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost.

‘We voeren al langer actie, maar ING wil niet luisteren. Klanten moeten nu ook maar eens weten wat hun vertrouwde bank doet met hun geld. Die oranje leeuw heeft olie aan z’n klauwen’, aldus Extinction Rebellion in een verklaring. ‘We hebben bijna geen tijd meer om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Daar past het fossiele beleid van ING niet in. Ze jagen de klimaatcrisis alleen maar nog meer aan.’