Eerste Oekraïense militairen beginnen aan training in Engeland

De eerste duizenden Oekraïense soldaten zijn in Engeland begonnen aan een speciaal trainingsprogramma dat de Britten aanbieden vanwege de oorlog in Oekraïne. Met de kennis die ze opdoen moeten ze kunnen meevechten tegen het Russische leger.

De Oekraïense soldaten zijn vrijwilligers zonder militaire ervaring. Hun korte training is gebaseerd op de basistraining voor Britse soldaten en bestaat uit lessen over onder meer omgang met wapens, eerste hulp tijdens gevechten, patrouilletechnieken en oorlogswetgeving. De Britten kunnen elke 120 dagen tot wel 10.000 Oekraïners trainen.

Het Verenigd Koninkrijk kwam in 2015 ook al met een trainingsprogramma voor Oekraïense soldaten, in een reactie op de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Meer dan 22.000 soldaten hebben het programma doorlopen. Dat eindigde toen de oorlog in Oekraïne op 24 februari begon. Dagelijks sterven nu tot tweehonderd Oekraïense soldaten.